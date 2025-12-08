Совет ЕС утвердил программу военных закупок ЕС EDIP на €1,5 млрд

Из них €300 млн предназначены на производство оружия на Украине

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС после года согласований окончательно утвердил программу поддержки военной промышленности ЕС и совместных военных закупок EDIP объемом €1,5 млрд евро, из которых €300 млн предназначены на производство оружия на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня окончательно одобрил Европейскую оборонную индустриальную программу (EDIP), направленную на повышение боеготовности Евросоюза и конкурентоспособности его оборонной промышленной и технологической базы", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем отмечается, что программа предусматривает выделение европейской военной промышленности в виде грантов €1,5 млрд на 2025-2027 годы, из которых €300 млн будут направлены "на модернизацию и укрепление украинской оборонной промышленности" и ускорение ее интеграции в военно-промышленный комплекс Евросоюза.