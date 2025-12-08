Посол Саудовской Аравии ожидает роста турпотока в Россию в 2026 году

Показатель может превысить 200 тыс. человек, отметил Сами Мухаммед ас-Садхан

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан отметил, что число саудовских туристов, направляющихся в Россию, может превысить 200 тыс. в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в Росконгрессе по итогам встречи посла королевства с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

"Как известно, уже практически 100 лет прошло с установления отношений между нашими дружественными странами. Однако лидеры ставят нам горизонты, чтобы мы качественно развивали наши отношения в дальнейшем. И, безусловно, это развитие экономики и инвестиций, это тур-сектор, и что касается здравоохранения и научного обмена. Мы планируем увеличить туристический поток из Саудовской Аравии в Россию - уже в следующем году ожидаем более 200 тыс. саудовских туристов", - рассказал ас-Садхан. Посол королевства также подтвердил стремление Саудовской Аравии к развитию стратегического партнерства с РФ и добавил, что личные контакты между лидерами двух государств формируют прочную основу сотрудничества.

Торгово-экономические связи

Кобяков, в свою очередь, отметил, что торгово-экономические связи между РФ и Саудовской Аравией демонстрируют устойчивый рост. "За последние пять лет объем двусторонней торговли удвоился, а только в текущем году увеличение составило 85%. Объем накопленных российских инвестиций в королевство за прошлый год вырос в шесть раз, саудовских инвестиций в России - на 11%. Наше сотрудничество сегодня охватывает не только экономику и инфраструктуру, но и образование, культуру и туризм, где общий поток вырос почти в пять раз. Этот динамичный и доверительный диалог создает прочную основу для вывода двустороннего взаимодействия на новый, более высокий уровень", - подчеркнул советник президента РФ.

Участие в форумах и 100-летие дипотношений

Как указано в сообщении, стороны обсудили результаты Российско-саудовского делового форума, который состоялся 1 декабря. Посольству Саудовской Аравии была выражена благодарность за поддержку подготовки форума, стороны отметили высокий уровень его организации. В пресс-службе добавили, что на встрече также обсуждалась подготовка Саудовской Аравии к участию в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году в статусе страны-гостя. "Было предложено сформировать совместный план действий, включающий проведение весной 2026 года бизнес-миссии саудовских экономических операторов в Россию и подготовку пакета межправительственных документов, которые могут быть подписаны в ходе визита руководства королевства на форум в Санкт-Петербург", - проинформировали в Росконгрессе.

Кроме того, на встрече был отмечен растущий интерес саудовских партнеров к ключевым международным мероприятиям Фонда Росконгресс: Петербургскому международному юридическому форуму, Восточному экономическому форуму, Кавказскому инвестиционному форуму, Российской энергетической неделе и федеральному форуму "Путешествуй!". "В честь столетия установления дипломатических отношений посольство Саудовской Аравии подготовит масштабную культурную программу в России. В Москве, Сочи и ряде других городов пройдут показы документальных и исторических фильмов, а также мероприятия, направленные на укрепление гуманитарных связей и популяризацию культуры королевства", - указали в сообщении.

"По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать тесную координацию через дипломатические и деловые каналы в преддверии ПМЭФ-2026 и мероприятий, посвященных 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией", - резюмировали в пресс-службе фонда.