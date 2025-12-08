Россия и Индонезия будут сотрудничать в судостроении

Также стороны развивают партнерство в сфере фармацевтики

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России и министерство промышленности Республики Индонезия подписали меморандумы о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Индонезии. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам встречи главы министерства Антона Алиханова с министром промышленности Республики Индонезии Агусом Гумивангом Картасасмитой.

"После встречи состоялось подписание двух меморандумов о взаимопонимании между Минпромторгом России и Министерством промышленности Республики Индонезии - о сотрудничестве в области судостроения и в сфере научных исследований по безопасному использованию хризотила в Республике Индонезии", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в Минпромторге, подписание документов обеспечит необходимую нормативную базу для развития кооперации в обозначенных областях.

В рамках встречи стороны подтвердили заинтересованность в углублении сотрудничества по всем ключевым направлениям, особенно в химической промышленности, в том числе наращиванию поставок российских минеральных удобрений для индонезийских аграриев.

Также развивается партнерство в сфере фармацевтики, в частности, на рынке Индонезии представлена продукция ведущих российских производителей препаратов для лечения онкологических заболеваний и детоксикации, а также медицинское оборудование.

"К новым перспективным сферам сотрудничества отнесены металлургия, судостроение, безопасное применение хризотила и беспилотные технологии", отмечается в сообщении.