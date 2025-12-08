Эксперт Омельченко: Киев и область могут обеспечить себя электричеством на 25%

Директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" призвал горожан готовиться к тому, что в течение зимы света в городе может не быть в среднем от 8 до 16 часов в сутки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Киев и Киевская область способны обеспечить себя электроэнергией в лучшем случае на 25%. Об этом заявил директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Киев - это дефицитный регион, к сожалению. То есть Киев и Киевская область могут себя обеспечить всего на 20-25% максимум электрической энергией", - заявил он в эфире телеканала "Киев-24".

Эксперт призвал киевлян готовиться к тому, что в течение зимы света в городе может не быть в среднем от 8 до 16 часов в сутки.

Почасовые отключения света ежедневно применяются почти во всех регионах Украины с ноября, когда власти страны сообщили о новых массовых повреждениях генерирующей и распределяющей инфраструктуры. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, графики могут сохраняться в течение всей зимы.

В связи с этим ряд предпринимателей и профильных организаций производителей продуктов предупреждали, что из-за регулярных продолжительных отключений света их продукция может значительно подорожать. В частности, 7 декабря заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал изданию "Телеграф", что, если свет будут отключать по 8 часов в сутки, цены на молочную и мясную продукции могут вырасти на 30%.

С ноября сообщения о новых взрывах и повреждениях на энергетических объектах поступают с Украины регулярно. В частности, по информации Минэнерго, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны и их производительность значительно снижена. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.