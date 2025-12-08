РСТ: кратковременное землетрясение в Анталье не затронуло отдых россиян

Землетрясение длилось всего 10 секунд, напомнила эксперт союза Виктория Худаева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Землетрясение в турецкой провинции Анталья длилось около 10 секунд, туристы на курорте продолжают свой отдых. Об этом сообщила ТАСС эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель PR-службы Anex Виктория Худаева.

"По сообщению от принимающего офиса, землетрясение в турецкой Анталье было всего 10 секунд, туристы на курорте продолжают свой отдых", - сказала она.

Ранее телеканал NTV сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья в 13:21 по местному времени (совпадает с мск) и ощущалось в соседних с ней районах.