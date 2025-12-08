ЦБ: объем рынка финансирования устойчивого развития вырос на 27%

Основным фактором роста стали меры Банка России, сообщили в пресс-службе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем рынка финансирования устойчивого развития вырос в 2025 году на 27% и к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

"Объем рынка финансирования устойчивого развития вырос в 2025 году на 27%. Основным фактором роста стали меры Банка России. Был расширен периметр программы риск-ориентированного стимулирующего регулирования на наиболее приоритетные проекты устойчивого развития", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, стимулы распространяются на кредиты и облигации. "Теперь банки могут экономить капитал при финансировании приоритетных проектов устойчивого развития: в зависимости от качества проекта снижение риск-веса составит 10-50%", - подчеркнули там.

При этом в ЦБ добавили, что с начала 2025 года состоялись выпуски корпоративных облигаций в размере 119 млрд рублей. "Вырученные средства направлены на строительство инфраструктуры и развитие транспорта. До конца 2025 года ожидается размещение еще нескольких зарегистрированных выпусков на сумму до 40 млрд рублей. В результате объем облигаций устойчивого развития, находящихся в обращении, к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей", - заключили в регуляторе.