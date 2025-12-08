Трамп представит план помощи фермерам США на $12 млрд

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа представит в понедельник план финансовой помощи в размере $12 млрд американским фермерам, которым был нанесен ущерб в результате введения Вашингтоном пошлин в отношении других стран и их ответных шагов. Об этом сообщили агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Как ожидается, Трамп объявит об этом позднее в понедельник на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Вашингтоне. План, в частности, будет предусматривать единовременную выплату фермерам.

Как констатируют агентства, американские производители сельхозпродукции, в частности, потеряли миллиарды долларов из-за того, что Китай сократил закупки соевых бобов в США в связи со спорами по торговым вопросам.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран. 14 ноября американский лидер подписал исполнительный указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия 10-процентных пошлин, введенных ранее на импорт из других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.