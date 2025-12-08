В Северной Осетии на благоустройство территорий направят около 190 млн рублей

В 2026 году в республике планируют благоустроить 40 общественных территорий

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 190 млн рублей направят на благоустройство 40 общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Республике Северная Осетия-Алания в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Тимур Караев.

"Мы завершаем в этом году благоустройство 40 общественных территорий, у нас запланировано на 2026 год еще 40 общественных территорий. <…> В этом году мы реализовали проекты на сумму свыше 220 млн рублей, в следующем году эта сумма будет не менее 190 млн рублей. За все время реализации проекта было освоено более 1,5 млрд рублей", - сообщил Караев.

По его словам, в 2025 году в рамках реализации проекта были благоустроены территории, востребованные для жителей республики. "В 2025 году в рамках реализации проекта был благоустроен парк по улице Окружной в городе Беслан, во Владикавказе сейчас проходит реконструкция набережной. Благоустроены также парк им. Косты Левановича Хетагурова, парк в Моздокском районе, "Долина Солнца" в Алагирском районе - эти территории очень востребованы у жителей республики", - добавил спикер.