Мишустин: за три последних года рост ВВП РФ составил почти 10%, несмотря на санкции

Премьер-министр России отметил, что меры, принятые правительством, политика ЦБ, помогли снизить инфляцию с пиковых значений, наблюдающихся в первом квартале, до уровня ниже 7% по состоянию на 1 декабря

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за последние три года составил почти 10%, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В целом за три последних года в условиях беспрецедентного санкционного давления прирост ВВП приблизится к 10%. Меры, принятые правительством, политика Банка России, помогли снизить инфляцию с пиковых значений, наблюдающихся в первом квартале, до уровня ниже 7% по состоянию на 1 декабря. По итогам за 12 месяцев в целом рассчитываем, как вы сказали, выйти на значение около 6% год к году", - сказал Мишустин.