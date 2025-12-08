"Лаборатория Касперского": каждый 200-й пароль за последние два года кончался на "2024"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый двухсотый пароль из утечек данных за 2023-2025 годы заканчивался на "2024", сообщила "Лаборатория Касперского", проанализировав утечки в мире. Распространенной для пароля составляющей также является английское слово love.

Самой распространенной комбинацией цифр является 12345. 10% всех утекших паролей содержали не просто число, а число, схожее с датами - от 1990 до 2025. Среди слов, помимо love, частыми были названия стран, имена.

Средний срок жизни пароля, по данным компании, составляет 3,5 - 4 года. Также более половины (54%) паролей, обнаруженных в утечках 2025 года, были выявлены и в более ранних попавших в сеть массивах информации.

В майском интервью ТАСС главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов говорил, что любые пароли из пяти - семи знаков хакеры могут подобрать за несколько секунд. "Тысячи лет взлома" понадобятся на пароль от 15 символов. Одним из самых популярных паролей за последние 20 лет, по словам Голованова, является пароль "пароль" и его вариации - например, p@rol, password, par0l и paro1.