Кабмин формирует план внедрения ИИ в госуправлении, регионах и отраслях

Правительство РФ совместно с администрацией президента проработали и подготовили на утверждение главы государства предложение по созданию штаба, который будет руководить внедрением искусственного интеллекта, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разрабатывает план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на уровне государственного управления, а также регионов и отраслей экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Премьер-министр напомнил, что президент на Международной конференции по ИИ и машинному обучению отметил, что Россия должна обладать целым комплексом собственных решений и продуктов в сфере ИИ, и для страны это является вопросом государственного суверенитета. "Формируется план внедрения генеративного искусственного интеллекта не только на уровне государства, но и в разрезе отраслей, субъектов", - сказал Мишустин.

Он добавил, что кабмин совместно с администрацией президента проработали и подготовили на утверждение главы государства предложение по созданию штаба, который будет руководить внедрением ИИ, ставить задачи, добиваться их исполнения и контролировать результат, а также привлекать возможности всех заинтересованных министерств и ведомств.