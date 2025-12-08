В Карелии поддержат районы, где возникли проблемы с выплатами педагогам

Районные власти для решения вопроса со стимулирующими выплатами обратились в Министерство образования и спорта региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. /ТАСС/. Районам Карелии, где возникли трудности с выплатами педагогам детских садов и школ, окажут финансовую поддержку. Об этом сообщили в Министерстве образования и спорта региона.

В ноябре в СМИ появилась информация о том, что в детском саду Лахденпохьи на протяжении двух месяцев воспитателям начисляли зарплату на уровне МРОТ без стимулирующих выплат. В районной администрации сообщили, что оклад выплачивали в полном объеме и без задержек. При этом власти подчеркнули, что для решения вопроса со стимулирующими выплатами они обратились в Министерство образования и спорта Карелии. Их планировали перечислить до конца 2025 года.

"Лоухскому, Лахденпохскому и ряду других районов Карелии, где возникли трудности с выплатами педагогам, будет оказана финансовая поддержка. Дополнительные средства на выплату заработной платы работникам муниципальных детских садов и школ будут доведены в ближайшие сроки после издания необходимых актов. Сейчас проводится оценка достаточности финансового обеспечения на основе уточненных данных муниципалитетов о начислении заработной платы", - сказано в сообщении.

В соцсетях активно обсуждали и уровень зарплат среди педагогов Петрозаводска. Чтобы ответить на вопросы учителей и воспитателей, городская администрация проведет личный прием. На вопросы ответят председатель комитета соцразвития Екатерина Реутова и начальник управления образования Светлана Пахомова. Ранее городские власти отметили, что обращений от сотрудников детских садов по этому вопросу к ним не поступало.