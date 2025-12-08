Силуанов: делается все, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"

Министр финансов отметил, что основания для роста есть

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство все делает для того, чтобы экономика РФ через какое-то время могла "гнать на велосипеде", основания для роста есть. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину министр финансов России Антон Силуанов.

"Для этого все делаем. Для чего нужно охлаждение? Для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки с тем, чтобы не съедала доходы людей. И это в этом году мы достигли. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли российская экономика через какое-то время "гнать так же на велосипеде".

Он отметил, что в следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджетных, денежно-кредитной политики, а уже устойчиво, за счет роста инвестиций.

На уточняющий вопрос, ездит ли министр на велосипеде в жизни так же, как на видео, Силуанов ответил: "Бывало. Сейчас больше все-таки на велосипеде с моторчиком".