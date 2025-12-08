Правкомиссия одобрила ужесточение штрафов за отказ использования касс в торговле

За неприменение контрольно-кассовой техники штрафы вырастут до 30-150 тыс. рублей, а за нарушение порядка применения или ненаправление чека покупателю - до 50 тыс. рублей, сообщил зампредседателя правления АЮР Игорь Черепанов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ужесточающий штрафы за нарушения при использовании кассовых аппаратов в торговле. Об этом говорится в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях", - сказано в материалах заседания комиссии.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов, законопроект направлен на существенное ужесточение административной ответственности за нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

"Основная цель законопроекта - повысить дисциплину в области применения контрольно-кассовой техники и создать более серьезные финансовые стимулы для соблюдения правил всеми участниками оборота, особенно юридическими лицами. За неприменение ККТ штрафы вырастут с 10-30 до 30-150 тыс. рублей, а за нарушение порядка применения ККТ или ненаправление чека покупателю - с 10 до 50 тыс. рублей", - пояснил заместитель председателя правления АЮР.

По его словам, также предлагается ввести специальные составы для юридических лиц, которые повторно не применяют ККТ или совершают новое нарушение, уже будучи привлеченными к ответственности. Это создает механизм повышенного воздействия на системных нарушителей.

"Проект переводит нарушения в области ККТ из разряда "небольших издержек" в категорию существенных финансовых рисков для бизнеса. Такой подход должен радикально снизить экономическую выгоду от сокрытия доходов через неприменение кассы и повысить собираемость налогов. Основной удар приходится на юридические лица, которые несут наибольшую ответственность за фискальную дисциплину", - резюмировал Черепанов.