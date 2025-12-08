В РФ подготовили поправки в Трудовой кодекс для повышения гибкости рынка труда
14:25
обновлено 14:46
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские власти подготовили изменения в Трудовой кодекс для обеспечения большей гибкости рынка труда в условиях демографических ограничений, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы уже подготовили с Министерством труда изменения в Трудовой кодекс - для большей гибкости рынка, что особенно важно в условиях демографических ограничений", - сказал Новак.
Он также отметил, что в числе инициатив - регулирование практики подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми. Для этого планируется законодательно закрепить признаки трудовых отношений и ввести административную ответственность для работодателей.