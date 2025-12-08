ГД 9 декабря обсудит продление антисанкционного спецрегулирования в экономике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 9 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике", - сказал Володин журналистам.

Законопроектом предлагается продлить на 2026 год часть антикризисных полномочий правительства РФ, действовавших с 2022 года и до настоящего времени. Среди них: особенности оценки соответствия продукции, организации и осуществления государственного и муниципального контроля, а также осуществления разрешительной деятельности, установление перечня товаров, на которые не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса РФ об исключительных правах (так называемый механизм "параллельного импорта"), особенности обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

"Решение позволит укрепить суверенитет и экономическую безопасность нашей страны. Запад ввел против России более 30 тыс. санкций, обещал разорвать нашу экономику в клочья. Ничего не вышло! Сегодня Россия - крупнейшая экономика Европы. Нам со своей стороны важно делать все, чтобы законодательно укреплять фундамент развития отечественной промышленности и производства", - отметил председатель Госдумы.