Путин: Россия должна импортировать простые товары, а сама производить сложные

Президент РФ отметил, что "изменение структуры внешней торговли - это системная задача" на весь 2026 год

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская внешняя торговля должна структурно измениться: экспортировать нужно сложные товары, требующие квалифицированного труда. А ввозить - либо простые, либо технологичные, но не имеющие отечественных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно нацеливать внешнеэкономические связи на увеличение экспортных поставок сложной продукции. Что касается импорта, то здесь важно смещать акценты в сторону высокотехнологичной продукции, которая пока не имеет российских аналогов, либо так называемые простые товары, которые требуют больших затрат именно низкоквалифицированного труда. Нам ведь, напротив, нужно расширять, стимулировать у себя в России более квалифицированную занятость", - сказал он на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Путин указал, что "изменение структуры внешней торговли - это системная задача" на весь 2026 год.

Некоторые меры уже приняты. "За последнее время сделано многое, чтобы расшить узкие места в логистике, страховании, платежной инфраструктуре для экспортеров и импортеров. Мы развиваем здесь собственные решения, в том числе с коллегами по БРИКС. Активно используем национальные валюты во взаимных расчетах. Все это уже позволило в разы снизить издержки бизнеса при проведении трансграничных платежей", - указал глава государства. Теперь же "структура внешней торговли России должна стать более технологичной".