Новак: Россия продолжит укреплять связи с партнерами из дружественных стран

Планируется заключение новых торговых соглашений, применение повышенных пошлин на товары из недружественных стран, отметил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит укреплять связи с партнерами из дружественных стран и применять повышенные пошлины на товары из недружественных стран. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для изменения страновой структуры внешней торговли продолжим укреплять связи с партнерами из дружественных стран, с международными объединениями ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. Планируем заключать новые торговые соглашения, применять повышенные пошлины на товары из недружественных стран", - сказал он.