Новак: Россия продолжит укреплять связи с партнерами из дружественных стран
14:27
обновлено 14:49
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит укреплять связи с партнерами из дружественных стран и применять повышенные пошлины на товары из недружественных стран. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
"Для изменения страновой структуры внешней торговли продолжим укреплять связи с партнерами из дружественных стран, с международными объединениями ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС. Планируем заключать новые торговые соглашения, применять повышенные пошлины на товары из недружественных стран", - сказал он.