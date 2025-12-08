США продлили на год экспортные ограничения против Nordwind Airlines

Рестрикции были введены в июне 2022 года и неоднократно продлевались

Редакция сайта ТАСС

© Andrei Tkachuk/ Shutterstock/ FOTODOM

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США продлило на год экспортные ограничения, введенные в отношении авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как из него следует, помощник главы Минторга США Дэвид Питерс удовлетворил запрос о "продлении действия распоряжения о временном отказе" в предоставлении экспортных привилегий в отношении российской авиакомпании. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на один год. Рестрикции были введены в июне 2022 года и неоднократно продлевались.

Как следует из уведомления, Бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, в ноябре подало запрос о продлении санкций в отношении российской авиакомпании. По версии американской стороны, авиакомпания якобы продолжила действовать в нарушение экспортных рестрикций США, введенных в отношении РФ. В частности, она осуществляла рейсы с использованием самолетов, подпадающих под эти ограничения. Ограничения лишают авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий.

Минторг США уточнил, что не получал каких-либо возражений против продления действия упомянутых мер в отношении российской авиакомпании.

США 24 февраля 2022 года ввели меры экспортного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции, связанной с авиацией. Речь идет о "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны". В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.