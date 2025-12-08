Новак: за незаконный майнинг могут ввести уголовную ответственность

Вице-премьер РФ отметил, что также будет законодательно урегулирован вопрос оборота цифровой валюты

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Незаконный майнинг может стать уголовно наказуемым. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг", - отметил он.