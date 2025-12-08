Новак: возможность вывоза из РФ рублей неустановленного происхождения исключат

Ограничения коснутся также вывоза золота в слитках, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей неустановленного происхождения будет исключен, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Александр Новак. Ограничения коснутся и вывоза золота в слитках, уточнил он.

"Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства - члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России", - сказал Новак.