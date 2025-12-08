"Инвестиционная палата" хочет провести обмен заблокированных иностранных ценных бумаг

Ожидается, что процедура займет до года, а вся информация об обмене и его дополнительные условия будут публиковаться на сайте компании

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Инвестиционная палата" планирует провести обмен иностранных ценных бумаг, заблокированных по цепочке НКО АО НРД - Euroclear/Clearstream, принадлежащих физическим лицам - клиентам компании, гражданам РФ, на российские ценные бумаги, учитываемые на счетах типа "С", принадлежащие иностранным держателям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Компания, действуя на основании поручений и за счет клиентов физических лиц, планирует заключить с иностранными держателями, владеющими ценными бумагами компаний РФ (РЦБ), сделки мены на ценные бумаги иностранных компаний (ИЦБ), принадлежащие клиентам компании. При этом сделки будут осуществляться только при условии получения всех необходимых разрешений западных регуляторов и согласований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и указами президента РФ", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным "Инвестиционной палаты", на данный момент разрешения отсутствуют, в связи с чем отсутствуют финальные условия и сроки проведения обмена - ожидается, что процедура займет до года, а вся информация об обмене и его дополнительные условия будут публиковаться на сайте компании.

"Для участия в обмене клиентам компании в срок до 30 декабря 2025 года необходимо подать сводное поручение на обмен иностранных ценных бумаг на российские ценные бумаги и согласие на обработку и трансграничную передачу персональных данных. Вход в информационную систему доступен действующим клиентам компании. До подачи поручения на обмен клиент обязан ознакомиться с декларацией о рисках, которая является частью поручения на обмен", - подчеркнули там.

Обмен будет производиться на условиях эквивалентной стоимости обмениваемых ИЦБ и РЦБ, то есть стоимость ИЦБ, принадлежащих клиенту, будет примерно равна стоимости РЦБ, которые получит клиент по результатам обмена.

Также в сообщении подчеркивается, что в обмене могут участвовать только те ИЦБ, право собственности на которые возникло до 2 июня 2022 года и владение которыми осуществлялось непрерывно. "К обмену принимаются только ИЦБ с местами хранения: депозитарий ООО "Инвестиционная палата" - НКО АО НРД - Euroclear/Clearstream, депозитарий ООО "Инвестиционная палата" - ПАО "СПБ Банк" - НКО АО НРД - Euroclear/Clearstream", - добавили там.

Другие сведения

Поручения на обмен, по данным компании, могут исполняться частями и могут быть исполнены как полностью, так и частично или не исполнены полностью по причинам, не зависящим от компании. Права на РЦБ, которые клиент получит в результате обмена, в том числе на распоряжение ими, могут быть ограничены российским законодательством, условиями разрешений, либо иным образом. Ожидается, что срок и условия таких ограничений станут известны до момента расчетов по сделке и будут заблаговременно сообщены клиентам.

В то же время там отметили, что с точки зрения налогового кодекса Российской Федерации ИЦБ, отчужденные в результате обмена, будут считаться проданными по цене обмена, а затратами на полученные в рамках обмена РЦБ будет считаться цена обмена. "В этой связи, у клиентов, принявших участие в обмене, могут возникнуть налоговые последствия, которые они должны проанализировать самостоятельно до даты подачи поручения на обмен", - подчеркнули в "Инвестиционной палате".

В случае успешного завершения сделки вне зависимости от полного или частичного исполнения поручения, компания удержит с клиентов вознаграждение в размере не более 5% от стоимости РЦБ, полученных клиентом по результатам обмена.