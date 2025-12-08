Мишустин: экспорт промышленной продукции России вырос на 18% за девять месяцев

Премьер-министр РФ отметил, что основными драйверами стали машиностроение, химическая индустрия и металлургия

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам девяти месяцев увеличился на 18%. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство последовательно развивает экономику, укрепляет производство и стимулирует инвестиции.

"Отдельно остановлюсь на трансформации структуры внешнеэкономической деятельности <...>. Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам 9 месяцев увеличился на 18%", - сообщил Мишустин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию с участием президента РФ Владимира Путина.

Основными драйверами, по словам премьера, стали машиностроение, химическая индустрия и металлургия.

"Мы расширяем поставки сложной продукции в дружественные страны и одновременно развиваем логистику в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Прирост мощности морских портов составил 25,5 млн тонн за счет ввода новых терминалов - портов "Эльга", "Ультрамар" и комплексов перегрузки угля "Лавна", - отметил Мишустин.

Он также подчеркнул меры по достижению национальной цели экологического благополучия - внедрение принципов экономики замкнутого цикла, снижение выбросов, ликвидация свалок и защита особо охраняемых природных территорий. В текущем году профинансировано четыре проекта по созданию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами на общую сумму более 20 млрд рублей, что позволит увеличить мощность в трех регионах на 1,5 млн тонн.

Мишустин подчеркнул, что правительство активно поддерживает инвестиционную активность через субсидированные кредиты, гранты и гарантии институтов развития. Особое внимание уделяется повышению производительности труда, развитию промышленного производства, сельского хозяйства, туризма, креативной экономики и малого бизнеса. "Для выхода на потенциальный темп роста необходимо стимулировать структурные преобразования. Соответствующий план уже сформирован и будет подробно представлен отдельно", - добавил премьер-министр.