Сийярто: Венгрия рассчитывает на Турцию в борьбе с ЕС и Украиной за энергобезопасность

Венгрия получает газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" и объем поставок, часть из которых идет дальше в Словакию, достигнет в этом году 8 млрд куб. м, напомнил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 8 декабря. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает на Турцию как на союзника в борьбе за свою энергетическую безопасность с Евросоюзом и Украиной. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Сийярто сопровождает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на заседании двустороннего Совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Брюссель и Киев постоянно бросают новые вызовы безопасности энергоснабжения Венгрии, и Турция является нашим важным союзником в борьбе с ними за безопасность энергоснабжения", - сказал глава МИД в интервью телекомпании М1.

Он напомнил, что Венгрия получает газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" и объем поставок, часть из которых идет дальше в Словакию, достигнет в этом году 8 млрд куб. м. "В наших фундаментальных интересах обеспечить бесперебойную работу этого транспортного маршрута, и турецкое правительство ясно дало понять, что оно всегда будет вести себя корректно и Турция, как надежная транзитная страна, гарантирует бесперебойные поставки природного газа в Венгрию", - отметил Сийярто.

"В Вашингтоне мы договорились, что не будет никаких юридических препятствий для продолжения закупок нефти и природного газа у России для обеспечения энергоснабжения нашей страны. В России мы договорились о продолжении поставок нефти и природного газа, а в Турции нас заверили, что обеспечат для этого маршрут", - уточнил министр.

Однако теперь Будапешту "приходится ежедневно бороться с Брюсселем и Киевом, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение страны в соответствии с соглашениями с Вашингтоном, Москвой и Анкарой", продолжил Сийярто. По его словам, это объясняется ударами ВСУ по инфраструктуре трубопроводов, идущих из России в Европу, а также танкерам в Черном море.

"Вместе с турками мы осудили недавние нападения на маршруты транспортировки энергоносителей, будь то на черноморские танкеры или российские нефтепроводы", - заявил глава венгерского МИД.