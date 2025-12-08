Мишустин: средствами маткапитала распорядились свыше 1,5 млн семей

Правительство будет усиливать действующие меры на всех уровнях, актуализировать вместе с субъектами региональные программы повышения рождаемости, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Средствами материнского капитала в 2025 году распорядились более 1,5 млн семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Основные мероприятия были сконцентрированы в нескольких проектах. Прежде всего это семья, продолжительная активная жизнь. Они призваны решить такие важные задачи, как рост рождаемости, продолжительность жизни, доходов и целый ряд других. Здесь участвуют все, без исключения субъекты федерации, действует целый ряд инструментов поддержки. Единое пособие было назначено почти 9 млн человек, средствами материнского капитала распорядились более полутора миллионов семей, а свыше 430 тыс. изменили жилищные условия при помощи льготной ипотечной программы", - сказал Мишустин.

По его словам, правительство будет усиливать действующие меры на всех уровнях, актуализировать вместе с субъектами региональные программы повышения рождаемости. Как заявил Мишустин, в этой сфере необходимо также тиражировать лучшие практики, в том числе в общенациональном масштабе.

"Одновременно развивается структура здравоохранения. Совершенствуем в первую очередь первичное звено, включая сельские отдаленные территории. В этом году было создано около 400 новых объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, лаборатории врачебные. Отремонтировано было более тысячи зданий, приобретено порядка 40 тыс. единиц медицинского оборудования и 3 тыс. специализированного транспорта, свыше 1 млн пациентов обеспечили бесплатными лекарствами", - добавил он.