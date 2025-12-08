В РФ гражданский госзаказ на БАС в 2026 году оценивается в 2,5 тыс. единиц

В Минпромторге отметили, что в 2025 году объем рынка услуг с использованием беспилотных авиационных систем составил более 26 млрд рублей с потребностью более 5 тыс. беспилотников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Потребность госзаказчиков в беспилотных авиационных системах (БАС) в России на 2026 год оценивается в более чем 2,5 тыс. единиц на общую сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

"На основании проведенного сбора потребности в БАС на 2026 год среди госкомпаний, федеральных и региональных органов власти потребность государственных заказчиков составляет более 2,5 тыс. единиц БАС и оценивается на общую сумм более 7 млрд рублей", - сказали в министерстве.

В Минпромторге добавили, что в 2025 году объем рынка услуг с использованием БАС составил более 26 млрд рублей с потребностью более 5 тыс. беспилотников. "Наше производство полностью покрыло необходимость отрасли. В 2026 году прогнозируется увеличение объема рынка до 32 млрд рублей с потребностью более 8 тыс. единиц техники", - отметили в министерстве.

Как уточнили в министерстве, в рамках отраслевого нацпроекта главной целью является формирование естественного спроса на услуги с применением БАС. Уже разработано и опубликовано на портале ГИСП три десятка сценариев применения беспилотников в гражданских отраслях.

БАС активно применяются в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, в области обеспечения безопасности, а также в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, ЖКХ и транспорте.