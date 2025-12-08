Сенатор Усс считает, что потребление угля в мире будет снижаться

Зампредседателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера также отметил, что для минимизации экологических рисков от применения этого топлива, необходимо развивать энергетику с учетом новых технологий

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мировое потребление угля будет снижаться, что связано с экологическими рисками и проблемами с экспортом. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс.

"Применительно к углю есть, с одной стороны, проблема со сбытом за рубежом, и, в соответствии с прогнозами экономистов, потребление его будет снижаться на мировом рынке. Кроме этого, есть определенное, вполне обоснованное опасение, связанное с экологией", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной потенциалу России на мировом рынке инфраструктуры данных.

По словам сенатора, чтобы минимизировать экологические риски от применения этого топлива, необходимо развивать энергетику с учетом новых технологий, например, так называемой чистой генерации. "Это предполагает частичную газификацию угля с параллельным производством продукции углеводородов. Экспериментальное внедрение такого рода технологий в энергообеспечение ожидается в ближайшее время на территории Кузбасса", - добавил он.