Уведомления об отсутствии ОСАГО предложили рассылать через "Госуслуги"

Это позволит стимулировать граждан в приобретении полисов, которые сейчас их не приобрели в силу каких-то причин, отметил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев предложил использовать потенциал "Госуслуг" для рассылки уведомлений в тестовом варианте об отсутствии полисов ОСАГО с предупреждением вместо штрафов, до момента запуска ГИБДД проекта проверок наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры.

"Мне кажется, нужно все-таки использовать потенциал "Госуслуг", когда при регистрации по правонарушению отсутствия полиса ОСАГО пускай сначала будет приходить не штраф в полном варианте, до момента введения штрафов, а запускалось бы уведомление о том, что он (автовладелец - прим. ТАСС) проехал под камерой и в этот момент зафиксировано отсутствие полиса по информационной системе", - сказал он в ходе заседания круглого стола в Общественной палате РФ.

По его словам, это позволит стимулировать граждан в приобретении полисов ОСАГО, которые сейчас их не приобрели в силу каких-то причин.

Глава РСА также отметил ряд предложений перед запуском камер для выявления водителей без полиса ОСАГО.

Так, по словам Уфимцева, первое - это как можно быстрее завершить реализацию поправок по штрафу один раз в сутки, которые в первом чтении приняты Госдумой. Второе, по мнению главы РСА, - позиция ГИБДД. "Мы понимаем, у них есть технические сложности, чтобы быстрее проводилась сертификация и внедрение информационной системы, которая позволит начать оформление этих штрафов", - сказал Уфимцев.