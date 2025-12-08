В Оренбуржье усилят поддержку переезжающих соотечественников из-за рубежа

В 2026 году власти смогут поддержать 100 человек

ОРЕНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены в следующем году усилить поддержку соотечественников, переезжающих в регион по программе переселения из-за рубежа. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев в рамках заседания правительства региона.

"Расширяем категорию участников программы переселения соотечественников из-за рубежа, со следующего года будет увеличен размер материальной помощи", - сказал губернатор. Он отметил, что в целом в 2026 году власти смогут поддержать 100 человек, тогда как в 2025 году мерами поддержки воспользовались 90 человек.

В областном правительстве одной из целей реализации программы считают привлечение в регион квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В частности, министр труда и занятости населения области Наиля Исхакова называла важной задачей создание условий для социальной и трудовой адаптации соотечественников. "Это не только адресная поддержка, но и инвестиция в будущее региона, поскольку эти люди желают здесь жить и работать, поэтому мы всесторонне поддерживаем и развиваем механизмы, способствующие быстрой и комфортной интеграции прибывших граждан", - отмечала министр.

Всего с 2014 года в Оренбургскую область приехали около 11 тыс. соотечественников и членов их семей.