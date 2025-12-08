Мишустин: реализация станкоинструментальной продукции достигнет 6,5 млрд рублей

Были зарегистрированы и начали выпускаться 18 международных непатентованных наименований жизненно важных лекарственных препаратов, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем реализации продукции станкоинструментальной отрасли, выпущенной за счет государственной поддержки, до конца 2025 года достигнет 6,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, кабмин активно поддерживает становление в России станкоинструментальной отрасли, а также производство станков числового и программного управления, лазерного оборудования, инструментов и автоматики, а также комплектующих для авиапрома и ряда других сфер. "До конца года объем реализации продукции этого сектора, выпущенной за счет государственной поддержки, достигнет 6,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Были зарегистрированы и начали выпускаться 18 международных непатентованных наименований жизненно важных лекарственных препаратов, среди которых и те, которые применяются для лечения онкологии и специальной медицины, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета второго типа, а также ряда других заболеваний. Кроме того, налажено производство свыше 700 медицинских изделий, в том числе для ортопедии и для реабилитации, отметил Мишустин.