ВЭБ.РФ получил дополнительный капитал в размере 177 млрд рублей

Председатель госкорпорации Игорь Шувалов отметил, что средства пойдут на реализацию экспортного потенциала предприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ получила дополнительный капитал в размере 177 млрд рублей для реализации экспортного потенциала предприятий. Об этом сообщил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал, и в рамках существующих ограничений, санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно, отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать. <...> Есть ли у нас капитал для того, чтобы эту повестку обслуживать? Буквально накануне Михаил Владимирович [премьер-министр РФ Мишустин] подписал постановление правительства, по вашему (президента РФ - прим. ТАСС) поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 млрд рублей", - сказал Шувалов.

Глава ВЭБ отметил, что сейчас ведется работа с Минпромторгом, чтобы изыскать возможности в рамках работы по дополнению капитала. "С тем, чтобы, если эти решения все пройдут, то, возможно, у нас появится и то, что мы объявим для рынка, появится "люфт" для формирования нового портфеля больше, чем на 1,5 трлн рублей.", - сказал Шувалов.