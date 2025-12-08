Новак: снижение доли теневой экономики будет давать до 1 трлн рублей ежегодно

Вице-премьер РФ отметил, что это произойдет с 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Работа по снижению доли теневой экономики позволит ежегодно дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн рублей начиная с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Рассчитываем, что выполнение всех предусмотренных планов мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте на 1,5% за три года. И при этом сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней составит до 0,5% ВВП с учетом чистого экспорта в год по сравнению с прошлым годом, или порядка до 1 трлн рублей ежегодно начиная с 2027 года", - указал он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года, он призван обеспечить траекторию экономического роста для достижения национальных целей. Документ предусматривает целый ряд мер для совершенствования условий конкуренции. Постепенно будет меняться отраслевая структура занятости, особенный акцент будет сделан на привлечение кадров в обрабатывающие производства.