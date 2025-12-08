В трех областях Украины начались аварийные отключения света

Графики не действуют, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины начались аварийные отключения электроэнергии, ранее введенные графики отключений не действуют. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. <...> Предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии <...> пока не действуют", - говорится в Telegram-канале компании.