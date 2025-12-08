Путин поддержал перечисление штрафов за нарушение ПДД на поддержку транспорта

С таким предложением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Штрафы за нарушение правил дорожного движения можно перечислять на развитие общественного транспорта. Над мерой можно подумать, хотя в Минфине и "не любят" подобные инициативы, заметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

С предложением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. "Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом подумать можно", - улыбнулся президент.

"У нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать", - пообещал глава государства.