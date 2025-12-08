Россия начала переговоры с Норвегией по добыче биоресурсов

Речь идет о добыче в Баренцевом и Норвежском морях

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. На начавшемся заседании смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях", - говорится в сообщении.

Встреча проходит в режиме видео-конференц-связи. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2025 году сессия комиссии проходит в укороченном формате: действующие в рамках комиссии четыре рабочих группы (по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики) собираться не будут. Это связано с санкциями в отношении российских рыбопромысловых компаний, которые ранее в одностороннем порядке ввело Королевство Норвегия, пояснили в ведомстве.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов. Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов водных биологических ресурсов, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.