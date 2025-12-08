Аэропорт Астрахани скорректировал расписание из-за угрозы БПЛА

Согласно информации онлайн-табло, изменилось расписание на вылет и прилет четырех рейсов

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Время вылета и прибытия четырех рейсов в аэропорту Астрахани скорректировано в связи с ограничениями Росавиации на фоне опасности БПЛА. Один самолет ушел на запасной аэродром в Махачкалу, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Победа".

Согласно информации онлайн-табло, изменено расписание на вылет двух рейсов: самолет в Санкт-Петербург отправится вместо 14:20 (13:20 мск) в 19:10 (18:10 мск), а в Москву - вместо 13:40 (12:40) в 18:40 (17:40 мск). Также задерживаются два рейса на прилет из Минеральных Вод и Санкт-Петербурга.

"Информация по рейсу Санкт-Петербург - Астрахань: самолет ушел на запасной аэродром в Махачкалу", - сообщил ТАСС представитель компании "Победа".

Ограничения были введены Росавиацией 8 декабря в связи с опасностью БПЛА в воздушном пространстве в 14:35 (13:45 мск) для обеспечения безопасности полетов. Беспилотная опасность объявлялась в Астраханской области третий раз за сутки.