В ГД призвали обобщить лучшие региональные практики демографической поддержки

При этом надо учитывать и проблемы, с которыми сталкиваются регионы при реализации соответствующих мер, заявила член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Формированию наиболее оптимальных мер поддержки в рамках демографической политики будет способствовать обобщение лучших региональных программ в этой сфере, при этом надо учитывать и проблемы, с которыми сталкиваются регионы при реализации соответствующих мер. Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по МСП Наталия Полуянова, комментируя поручение президента РФ проанализировать демографические меры поддержки в регионах.

"Президент справедливо сказал о демографии именно в совокупности с экономическими вопросами. Говоря о демографии, мы должны в первую очередь ориентироваться не только на социальное положение семей, но и, безусловно, на их экономическую поддержку. А их экономическая поддержка неразрывно связана с региональной эффективностью. Сейчас видим разный уровень поддержки демографии, который складывается в регионах, поэтому, безусловно, с одной стороны, должен быть опыт обобщения лучших региональных программ. Но при этом нужно знать проблемы, с которыми сталкиваются регионы для того, чтобы "расшить" их в отдельные программы", - полагает она.

Экономическая поддержка - не только поддержка малого бизнеса, это поддержка и трудоустройство женщин, это и дополнительное образование для женщин, чтобы они могли работать в том числе и дистанционно, уходя в декрет, подчеркнула Полуянова. "Это дополнительные меры гарантии и поддержки для женщин. Это расширение программы корпоративно-демографического стандарта, которую уже демонстрирует целый ряд предприятий, взаимодействующих с семьями своих сотрудников. Это система, в которой идут рука об руку и экономика, и социальная поддержка, и меры демографической политики. Уверена, что предстоящие годы будут ознаменованы подготовкой подобных программ", - полагает депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал поручение проанализировать демографические меры поддержки в регионах страны и выбрать лучшие из них для дальнейшего распространения.