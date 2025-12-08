Цыденов предложил направлять средства от штрафов за нарушение ПДД на транспорт

Глава Республики Бурятия попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть такую возможность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность направления средств от штрафов за нарушения правил дорожного движения на обновление общественного транспорта.

"Просил бы вашего поручения тогда проработать целевое направление средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на обновление общественного транспорта", - сказал он на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.