В Саратовской области начнут перерабатывать промышленную пыль

Планируется ежегодно перерабатывать более 100 тыс. тонн отходов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Запуск первого в стране производства оксида цинка из промышленной сталеплавильной пыли готовится в Саратовской области. Планируется ежегодно перерабатывать более 100 тыс. тонн отходов и получать до 30 тыс. тонн продукта для медицины, легкой и тяжелой промышленности, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"Реализация проекта позволит существенно снизить объем промышленных отходов в регионе и станет примером комплексного внедрения принципов циркулярной экономики в металлургической отрасли. Переработка сталеплавильной пыли в востребованный промышленный продукт снижает нагрузку на полигоны и повышает долю вторичных ресурсов в промышленном цикле", - заявила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Вельц-оксид цинка применяют в медицине и косметологии - как антисептический и защитный компонент в кремах, мазях и присыпках, в легкой и тяжелой промышленности - как наполнитель и краситель для резины, полимеров, бумаги и лакокрасочной продукции. В радиоэлектронике на его основе производят варисторы, люминофоры, светодиоды, сенсорные покрытия и лазерные материалы. Кроме того, оксид цинка используют в металлургии при изготовлении электрокабеля, а в стоматологии и хирургии - в составе абразивов, цементов и резинотехнических изделий.

Завод "Экоцинк" расположен в особой экономической зоне "Исток" и соответствует принципам наилучших доступных технологий. Проект развивается при участии РЭО в рамках отраслевой правительственной программы по вовлечению отходов производства в хозяйственный оборот "Экономика замкнутого цикла".

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту "Экология", завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.