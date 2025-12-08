В КЧР требуют изъять в госсобственность землю стоимостью 500 млн рублей

Основанием для обращения в суд стало нецелевое использование земельных участков

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Карачаево-Черкесии подала в суд иск об изъятии в муниципальную собственность Зеленчукского района республики земельных участков общей стоимостью свыше 500 млн рублей в курортной зоне села Архыз. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

"Исковыми требованиями охвачен земельный надел общей площадью около 8,7 га, расположенный в курортной зоне села Архыз на Софийской поляне, рыночной стоимостью более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

В числе оснований для обращения в суд - нецелевое использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, превышение выкупленного у муниципалитета участка более чем в 500 раз от площади используемого строения, а также незаконные многочисленные переуступки прав и обязанностей по договорам аренды, отметили в прокуратуре.