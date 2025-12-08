В аэропорту Астрахани сняли ограничения

Самолеты принимают и выпускают

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Прием и выпуск самолетов вновь разрешены в аэропорту Астрахани после практически шестичасового ограничения. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Сообщение о введении ограничений было опубликовано в 13:35 мск.

"Аэропорт Астрахань (Нариманово): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет", - говорится в сообщении.