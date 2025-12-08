Paramount сделала предложение о поглощении Warner Bros. в ответ на сделку с Netflix

Предлагаемая сделка охватывает весь WBD, включая сегмент Global Networks

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Paramount Skydance в понедельник выдвинула встречное предложение о покупке Warner Bros. Discovery на сумму в $108,4 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Компания Paramount, подразделение Skydance Corporation <...>, сегодня объявила о тендерном предложении о приобретении всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery за наличные по цене $30 США за акцию. Предлагаемая сделка охватывает весь WBD, включая сегмент Global Networks", - говорится в пресс-релизе.

Ранее компания Netflix одержала победу в борьбе с Paramount, предложив сделку на сумму около $72 млрд на приобретение телевизионных киностудий и стриминговых активов Warner Bros. Discovery. Однако, как отмечает Reuters, встречное предложение Paramount может означать, что борьба за Warner Bros. и ее активы HBO и DC Comics продлится дольше, чем предполагалось.

Агентство также подчеркивает, что в Paramount считают, что новое предложение о покупке Warner Bros. Discovery по цене $30 за акцию, полностью за наличные, превосходит предложение Netflix, обеспечивая акционерам дополнительные $18 млрд и упрощая путь к одобрению регулирующих органов.

Продажа бизнеса Warner Bros. Discorvery происходит на фоне изменений в медиабизнесе. Потребители все меньше смотрят кабельные телеканалы. Так, в третьем квартале выручка Warner Bros. снизилась на 23%, поскольку ее клиенты отменяют подписки, находя альтернативные источники развлекательного контента, пишет агентство. В случае успешного завершения переговоров общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix составит 450 млн, что может привлечь внимание антимонопольных ведомств.