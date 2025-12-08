Новую трассу, ведущую из Грузии в Россию, введут в эксплуатацию в 2028 году

Замминистра инфраструктуры республики Мзия Гиоргобиани сообщила, что автодорога строится в два лота

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 8 декабря. /ТАСС/. Новая автодорога Квешети - Коби, которая параллельно Военно-Грузинской дороге свяжет Грузию и Россию, будет введена в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Грузии Мзия Гиоргобиани, выступая в парламенте.

"Полное завершение проекта запланировано к 2028 году. В течение 2028 года дорога будет введена в эксплуатацию", - сказала Гиоргобиани.

По ее словам, новая автотрасса строится в два лота. Первый лот - девятикилометровый тоннель, который был прорыт в 2024 году. Сегодня ведомство ведет отделочные работы тоннеля. Второй лот - это подъездная дорога к тоннелю. Ее длина составляет 12,7 км. На этом этапе ведется строительство четырех тоннелей и пяти новых мостов. Еще один мост будет отремонтирован.

Ранее министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе, выступая в парламенте, заявил, что дорога, ведущая в РФ, будет открыта в 2027 году.

Существующий участок дороги Квешети - Коби имеет длину 35 км, он идет на севере страны через горнолыжный курорт Гудаури вблизи пограничного перехода "Верхний Ларс" на грузино-российской границе. В зимний период дорога часто закрывается из-за сложных погодных условий и угрозы схода лавин. Села Квешети и Коби планируют соединить маршрутом протяженностью 23 км, включающим шесть мостов и пять тоннелей. Время проезда по дороге между Тбилиси и Гудаури после завершения строительства сократится на 30 минут и составит 1 час 30 минут, а от Тбилиси до Степанцминды вблизи границы с РФ составит 1 час 45 минут вместо 2,5 часа ранее.

Дорога Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога) является важным маршрутом, ведущим из России в Армении через территорию Грузии. Движение по северным участкам дороги в зимний период регулярно приостанавливается из-за лавинной опасности.