Народный фронт предложил создать в России штаб по противодействию мошенникам

Объем потерь россиян от действий мошенников продолжает сохраняться на высоком уровне и в 2025 году, по оценкам Сбера, составит сотни миллиардов рублей, отметил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию с участием президента РФ Владимира Путина предложил создать штаб по противодействию мошенническим действиям.

Он напомнил, что объем потерь россиян от действий мошенников продолжает сохраняться на высоком уровне и в этом году, по оценкам Сбера, составит сотни миллиардов рублей. "Возможно, здесь нужен штаб по противодействию мошенническим действиям, потому что против РФ ведется диверсионная работа с применением современных технологий", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что мошенники продолжают активно использовать цифровые инструменты для обмана граждан.

"В ответ на законодательные ограничения мошенники перестраивают свои схемы: людей чаще обманывают через компьютерные игры, ложные сайты по трудоустройству, поддельные сервисы покупки билетов. Также активно используется система быстрых платежей - до 60% мошеннических переводов сейчас проходит через СБП", - сообщил Кузнецов.