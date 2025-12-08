Эксперт Хлебородов: Сибирь может стать центром вычислительной мощности в России

С точки зрения ресурсной базы у региона есть все, чтобы обеспечить развитие крупных дата-центров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Восточная Сибирь имеет все шансы не только закрыть собственные потребности в сфере вычислительной мощности, но и поставлять ее в другие регионы страны и за рубеж. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации исследования Института экономики роста им. П. А. Столыпина "Потенциал создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных", заявил эксперт рынка дата-центров и облачных технологий, генеральный директор компании Cloud X Денис Хлебородов.

"При принятии нескольких ключевых системных решений у Восточной Сибири есть все шансы не только закрыть собственные потребности в вычислительной мощности, но и стать поставщиком такой мощности для всей страны и для партнеров за ее пределами", - сказал Хлебородов, отметив, что с точки зрения ресурсной базы у региона есть все, чтобы обеспечить развитие крупных дата-центров, в том числе под ИИ-нагрузки.

Для дата-центров важно сочетание двух факторов, сказал эксперт. Одним из них является возможность наращивания мощности, и предсказуемая цена. "С этой точки зрения связка гидроэнергетики, атомной генерации и новых высокоэффективных тепловых станций, о которой говорилось, формирует энергетический слой с нужными характеристиками. ГЭС и АЭС дают базовую, в том числе низкоуглеродную, составляющую, уголь и газ - быстро наращиваемую и маневренную", - пояснил он.

Второй момент - адаптация под ИИ и облачные вычисления, а для этого необходимы специализированные ЦОДы. "Они характеризуются поддержкой широких возможностей по охлаждению - от высокоплотного воздушного до жидкостного и иммерсионного. Способы будут определяется возможностями вычислительных платформ, их технологичностью и энергоэффективностью. Развитие фотоники окажет влияние на оптическую инфраструктуру", - сказал Хлебородов.

"Для конструктива и инженерии таких ЦОДов необходимо применять сценарный подход в проектировании с многофакторным технико-экономическим анализом, чтобы инвестиции в такие ЦОДы были сохранены на десятилетия", - пояснил он.

Третий важный элемент - планирование инфраструктуры крупных облачных регионов заранее под сотни мегаватт. "Необходимо вместе думать не только про генерацию, но и про сетевую инфраструктуру, точки присоединения, градостроительные решения, подготовку кадров", - заключил Хлебородов.