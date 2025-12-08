Эксперт Хлебородов: Россия будет в лидерах на рынке центров обработки данных

Гендиректор компании Cloud X также назвал четыре основных условия роста на мировом рынке ЦОД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия обладает условиями для того, чтобы в ближайшие 5-10 лет стать одним из мировых лидеров на рынке центров обработки данных (ЦОД). Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС заявил эксперт рынка дата-центров и облачных технологий, генеральный директор компании Cloud X Денис Хлебородов в рамках презентации исследования Института экономики роста им. П. А. Столыпина "Потенциал создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных".

"Если нам удастся реализовать наши планы в ближайшие 5-10 лет, Россия вполне может занять достойное место в глобальной архитектуре инфраструктуры данных", - сказал Хлебородов.

Эксперт назвал четыре основных условия роста на мировом рынке ЦОД. Первое - энергетический фундамент, для чего необходимы большие объемы электроэнергии. "В данном случае Восточная Сибирь, о которой говорит исследование Института Столыпина, действительно обладает уникальным набором характеристик", - заметил он.

ВВторое - масштаб и специализация центров обработки информации на сотни МВт, спроектированных под ИИ. "Только такие ЦОДы смогут запустить экономику данных", - пояснил Хлебородов.

Третье - регуляторика и режим данных. "Для того, чтобы Россия стала заметным игроком на мировом рынке инфраструктуры данных, нам нужен понятный режим работы с трансграничными данными, коридоры, где обеспечены и суверенитет, и возможность экспорта цифровых услуг", - сказал эксперт.

Четвертое - рост крупных технологических компаний в области ИИ. "Нужны предприятия, способные создавать облачные платформы и сервисы, оказывать услуги вычислений в промышленных масштабах", - сказал он, добавив, что главная задача сейчас - масштабировать те преимущества, которые у России действительно уникальны.