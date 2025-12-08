Aurus Cashmere обратится в суд из-за продажи подделок одежды Aurus на Wildberries

До этого компания направила к маркетплейсу досудебную претензию и потребовала изъять поддельную одежду из оборота

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания Aurus Cashmere планирует обратиться в суд для решения проблемы с продажей поддельной одежды под брендом Aurus на Wildberries, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В ближайшее время мы планируем обратиться в суд", - сказали в компании.

Ранее компания Aurus Cashmere направила к Wildberries досудебную претензию за продажу поддельной одежды под брендом Aurus и потребовала изъять ее из оборота.

Коллекцию одежды, обуви и сумок под брендом Aurus представили ранее на "Иннопроме" в Минске. На выставке была показана мужская коллекция спортивной и casual-одежды, а также сумки и обувь из натуральной кожи. В разработке также находится женская коллекция одежды, отмечали в компании. Одежда бренда отсутствует в свободной продаже.