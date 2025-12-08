Эксперт Хлебородов: рынок ЦОД и облачных инфраструктур превышает $600-700 млрд

Он продолжает расти высокими темпами, подчеркнул генеральный директор компании Cloud X

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мировой рынок центров обработки данных (ЦОД) и облачных инфраструктур по масштабам сравним с крупнейшими сырьевыми рынками, совокупно он уже превышает $600-700 млрд в год. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС заявил эксперт рынка дата-центров и облачных технологий, генеральный директор компании Cloud X Денис Хлебородов во время презентации исследования Института экономики роста им. П.А. Столыпина "Потенциал создания нового игрока мирового рынка инфраструктуры данных".

"Сегодня рынок центров обработки данных и облачных инфраструктур уже сравним по масштабам с крупнейшими сырьевыми рынками, а совокупный мировой рынок ЦОД и облачных инфраструктур уже превышает $600-700 млрд в год, и главное - он продолжает расти высокими темпами, и к концу десятилетия приблизится к нескольким триллионам долларов", - заявил Хлебородов.

По его словам, рост рынка происходит за счет двух драйверов: это искусственный интеллект и переход бизнеса на облачные модели. "В мире сейчас выстроено несколько глобальных "гравитационных центров" данных и вычислений - это США, Европа, Китай, быстро растущие площадки в Азии и на Ближнем Востоке. У них - крупные гипермасштабные кампусы дата-центров, мощные облачные платформы. Уже сделаны колоссальные инвестиции в ИИ-нагрузки", - подчеркнул он.