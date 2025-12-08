Сербия готова к оперативным мерам и скоординированному решению по NIS

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что руководство рассматривает "несколько различных сценариев" защиты интересов государства, граждан и экономики

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Сербские власти готовы оперативно вмешаться и принять скоординированное решение по ситуации вокруг компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Правительство и все ответственные структуры находятся в постоянном режиме взаимодействия из-за усложнения энергетической обстановки, заявил сербский лидер Александар Вучич.

"Текущие вызовы требуют полного внимания всех государственных институтов и ответственных лиц, от которых ожидаю максимальных усилий для смягчения последствий санкций. При этом я подчеркнул важность быстрых и своевременных вмешательств государства и скоординированного ответа на актуальные вызовы", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам состоявшегося совещания с членами правительства.

Президент указал, что провел переговоры "по всем ключевым вопросам, связанным с энергетической стабильностью страны", и получил подробный доклад о состоянии резервов. По его словам, руководство рассматривает "несколько различных сценариев" защиты интересов государства, граждан и экономики. "Поддержка граждан и ответственное поведение каждого из нас имеют решающее значение для поиска устойчивого решения, которое обеспечит дальнейшую стабильность в сфере снабжения основными энергоресурсами", - заключил глава государства.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам совещания заявила, что ситуация с компанией NIS становится все более сложной на фоне американских санкций, из-за которых НПЗ в Панчево уже два месяца не получает поставки сырой нефти. По ее словам, значительное число юридических лиц уже перешли к альтернативным поставщикам или находятся в поиске других вариантов снабжения, а государство в постоянном контакте с участниками рынка, включая иностранные компании, которые увеличивают импорт нефтепродуктов.

Джедович-Ханданович отметила, что Сербия заранее нарастила государственные резервы топлива примерно на 60% за последние три года и располагает достаточными объемами мазута на весь отопительный сезон. Она указала на отсутствие перебоев в снабжении и подчеркнула, что государственные ведомства задействованы в круглосуточном режиме, поскольку задачей власти остается защита энергетической безопасности страны и предотвращение негативных последствий санкций для граждан и бизнеса.

Глава Минэнерго отметила, что 51 населенный пункт в Сербии не имеет альтернативы снабжения, кроме заправочных станций NIS. "Когда мы анализировали это, мы думали и о фермерах. Напомню, что на АЗС NIS действует субсидированная цена топлива именно для поддержки фермеров. Это тоже один из вызовов", - подчеркнула Джедович-Ханданович.

О ситуации с NIS

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.