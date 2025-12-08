Лихачев: Европа испытывает "черную зависть" из-за работы РФ и Венгрии по АЭС

Глава Росатома обратил внимание на то, что "благодаря очень мудрой дипломатической работе венгров - премьер-министра Виктора Орбана и министра иностранных дел Петера Сийярто - удалось снять все американские заслоны" на пути к строительству станции "Пакш-2"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Венгрия, строя вместе с Россией АЭС "Пакш-2", становится "энерговооруженной страной". Внимательно следящая за таким сотрудничеством Европа при этом испытывает чувство ревности и "черной зависти", считает глава Росатома Алексей Лихачев.

В комментарии телеканалу "Звезда" он обратил внимание на то, что "благодаря очень мудрой дипломатической работе венгров - премьер-министра Виктора Орбана и министра иностранных дел Петера Сийярто - удалось снять все американские заслоны" на пути к строительству этой АЭС. При этом Брюссель продолжает оказывать давление, указал глава Росатома. Тем не менее Лихачев выразил уверенность в том, что в первом квартале 2026 года начнется "широкая стройка" и будет заложен первый бетон. Он также заверил, что остающиеся организационные вопросы будут урегулированы.

"За этим очень внимательно следят европейские страны. Я думаю, что главное чувство, которое они испытывают, - чувство ревности, это очевидно совершенно, [чувство] такой черной зависти, потому что венгры на сегодняшний день обеспечили себя электроэнергией не только на грядущие десятилетия, но и на многие десятилетия вперед, - подчеркнул глава госкорпорации. - Вот так задельно они создают мощности, что они становятся энерговооруженной страной".

Проект "Пакш-2" освобожден от санкций Евросоюза и США, введенных против России. Во время недавнего визита в Вашингтон Орбан получил заверения президента Дональда Трампа о том, что американские ограничения не будут препятствовать строительству новой станции.